Mardin'de 2 mahallede kısmi karantina uygulaması
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Mardin'de 2 mahallede kısmi karantina uygulaması

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 2 mahallede kısmi karantina uygulaması başlatıldı.

Mardin'de 2 mahallede kısmi karantina uygulaması
17.06.2020 12:21 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:16

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 2 mahallede kısmi karantina uygulaması başlatıldı.

İlçede Ortaköy ve Gökçe mahallelerinde Kovid-19 testleri pozitif çıkan vakaların artması ve sosyal hareketliliğin devam etmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Buna göre, Ortaköy Mahallesi'nde Yeni Sağlık Ocağı Caddesi, Küme Evleri, Eski Mardin Caddesi ve Eski Mardin Sokağı, Gökçe Mahallesi'nde ise Menderes Caddesi ve Menderes Sokağı ikinci bir karara kadar karantinaya alındı.

Sınırları belirtilen bölgeler kontrol altına alınarak, zorunluluk halleri dışında giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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