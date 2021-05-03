Mardin'de 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında
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Mardin'de 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

Mardin'de 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Mardin'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, önceki gün Artuklu ilçesi valilik kavşağında meydana gelmişti. 34 KN 1100 plakalı otomobil, kavşaktan dönen 41 AGE 257 plakalı tıra yandan çarptı. Çarpmanın sonunda tırda maddi hasar oluşurken otomobilin içinde bulunan Y.İ. ve K.İ. sıkışarak yaralandı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Y.İ. ve K.İ. sıkıştıkları araçtan çıkarılıp olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Seyir halinde olan otomobilin, tıra yandan çarpması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - MARDİN

Mardin'de 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında
Mardin'de 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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