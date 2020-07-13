Mardin'de 2 kişinin üzerinde 14 gram esrar bulundu Mardin'in Midyat ilçesinde 2 kişinin üzerinde yapılan aramada 14 gram esrar ele geçirildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde 2 kişinin üzerinde yapılan aramada 14 gram esrar ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Midyat-Nusaybin kara yolu üzerinde yapılan yol kontrolünde durdurulan 2 araçta narkotik köpeği Cesur'un tepki vermesi üzerine N.D. ve C.Ç'nin üst araması yapıldı.

N.D'nin üzerinde 9 gram, C.Ç'nin üzerinde ise 5 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA