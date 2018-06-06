Mardin'de 2. Geleneksel Yıl Sonu Ödül Töreni

Mardin'de, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Türkiye ve kent genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda derece giren öğrenciler için, "2. Geleneksel Yıl Sonu Ödül Töreni" düzenlendi.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törende, başarılı öğrenci ve başarıda katkısı olan öğretmenlere ödül verildi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı ve hükümetin destekleriyle, Anadolu'nun en ücra yerlerine kadar eğitimin gittiğini belirtti.

Mardin'in, bu işin öncülüğünü yapan illerden biri olduğuna işaret eden Vali Yaman, "Büyükşehir Belediyesi olarak son bir buçuk yıldır, öğrenci ve gençlerimize çok büyük katkılar sağlıyoruz. Bu bağlamda bilgi evleri, gençlik evlerini açtık. Kışın buz pateni yazın ise havuz projesi ile sportif faaliyetlerimiz oluyor." diye konuştu.

Yaman, sürekli vatandaşlarla iç içe olduklarını ifade ederek, "Çocuk Gülerse Şehir Güler" projesi kapsamın çocuklara, "Gençler varsa gelecek var" projesi ile gençlere, "Kadın mutlu olursa aile mutlu olur" projesi ile kadınlara yönelik çalışma yaptıklarını aktardı.

Mardinmasa ile beraber kent genelinde yaklaşık 400 kişiyle yüz yüze görüşme yapıldığını anlatan Yaman, şöyle konuştu:

"Mardin yıllardır eğitime önem veren bir şehir. Zaman zaman terörle alakalı kesintiler olsa da bu şehrin üzerine konmuş bir toz olarak düşünün. Üfürüyoruz geçiyor. Mardin, tekrar eski kodlarına yeniden dönüyor. Mardin, gençlerine, çocuklarına, öğrencilerine, kadınlarına ve geleceğine önem veren bir şehir. İnşallah, bunu hızlandırmaya çalışıyoruz."

Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ise, öğrenmenin beşikten mezara kadar devam ettiğini vurguladı.

Rektör Ağırakça, "Böyle bir çalışmanın yapılması Mardin'imiz için değerdir ve unutulmaz. Öğrencilere dokunmak, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak çok güzel." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da eğitim öğretim yılı içerisindeki çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencileri tebrik etti.