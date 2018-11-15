Mardin'de 2 Bin 88 Kişi Sorgulandı

Mardin'de 2 bin 88 şahıs ve 133 aracın sorgulandığı "Av bayileri ve umuma açık eğlence mekanları denetimi" kapsamında 2 iş yerine cezai işlem ve 5 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Av bayileri ve umuma açık eğlence mekanları denetimi" kapsamında kent genelinde, 317 personel, 94 ekip ve 3 detektör köpek ile uygulama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, 39 iş yerinde yapılan denetimlerde 2 bin 88 şahıs ve 133 aracın sorgulandığı kaydedilerek, "2 iş yerine ruhsatı bulundurmamasından dolayı gerekli idari cezai işlem uygulanmış, çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs ve yakalaması bulunan 2 araç hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - MARDİN