Mardin'de 2 Bin 750 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Mardin'de 2 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile KOM Şube Müdürlüğü görevlilerimizce kaçak sigara ticaretini önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ekiplerimizce yapılan yol uygulaması sırasında, araçlar üzerinde yapılan aramalarda bir otobüste 2 bin, bir otomobilde ise 750 adet olmak üzere toplam 2 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Araçlara ait 2 sürücü ekiplerimizce gözaltına alınmış olup, şahıslar hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır" denildi. - MARDİN