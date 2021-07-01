Mardin'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
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Mardin'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Mardin'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin Ömerli-Midyat yolunda 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Mardin Ömerli-Midyat yolunda 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Ömerli-Midyat yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, kazada 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri yardımıyla kurtarıldı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili güvenlik güçleri geniş çapta inceleme başlatırken hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - MARDİN

Mardin'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Mardin'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Mardin'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Mardin'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Mardin'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Mardin'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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