Mardin'de 2,5 Milyon Dolarlık Gasp İddiası

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir araçtaki 2,5 milyon doların gasbedildiği iddia edildi.

Irak'tan Gaziantep'e para transferi yapan bir şirkette kurye olarak çalışan 3 kişi, Kızıltepe-Viranşehir kara yolunun 10. kilometresinde kendilerine polis süsü veren şahısların araçlarını durduğunu, kimlik kontrolünün ardından poşetler içerisindeki 2,5 milyon doları gasbettiğini öne sürdü.

Kuryelerden Yunus Tayşun gazetecilere yaptığı açıklamada, iki arkadaşıyla Silopi'den Gaziantep'e götürmek üzere dün sabah araçla yola çıktıklarını, Kızıltepe'yi geçtikten sonra polis kıyafeti giymiş kişilerin aracı durduğunu söyledi.

Şüphelenmedikleri kişilerin kimlik ve ruhsat kontrolü yaptığını dile getiren Tayşun, şöyle konuştu:

"Daha sonra arama yapmaya başladılar. Poşet içerisindeki paraları buldular. Paranın Irak'tan resmi bir şekilde geldiğini onlara anlattık. Ancak bir anda silahları üzerimize doğrulttular ardından zorla mısır tarlasına götürdüler. Burada bizi etkisiz hale getirdikten sonra araçlara binip uzaklaştılar. Sonra jandarmaları arayıp durumu haberdar ettik. Jandarma gelip olay yerinde incelemede bulundu."

Kaynak: AA