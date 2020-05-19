Mardin'de 19 Mayıs sosyal mesafeli halay ile kutlandı
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Mardin'de 19 Mayıs sosyal mesafeli halay ile kutlandı

Mardin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sosyal mesafeli halay ile kutlandı.

Mardin'de 19 Mayıs sosyal mesafeli halay ile kutlandı
19.05.2020 19:15 | Son Güncelleme: 19.05.2020 19:15

Mardin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sosyal mesafeli halay ile kutlandı.

Yurdun dört bir yanında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı, korona virüs gölgesinde kutlandı. Mardin'de korona virüs nedeni ile sosyal mesafe kuralına uyularak çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Mardin Büyükşehir Belediyesinin Sanat Akademisine bağlı Meridin Müzik ekibi ve Mazruna Sanat Topluluğu da cadde ve sokakları üstü açık otobüsle gezerek çeşitli etkinlikler düzenledi. Mazruna Sanat Topluluğu ekibi ellerinde Türk bayrağıyla sosyal mesafeli halay çekip, reyhani ve zeybek oynadı. Sosyal mesafe ve tedbirlere uyularak çekilen halay balkon ve pencerelerden ellerindeki Türk bayraklarıyla etkinliklere eşlik eden vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Yaşanan salgın nedeniyle istedikleri gibi bir etkinlik yapamadıklarını belirten ses sanatçısı Serdar Örnek, "Salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde etkinlik düzenledik. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını daha güzel bir şekilde kutlamak isterdik ancak içerisinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle kısıtlı etkinliklerle bir kutlama oldu" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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