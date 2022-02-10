Mardin'de 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü kadın yakalandı - Haberler
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Mardin'de 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü kadın yakalandı

AA, Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Mardin'de 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü kadın yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hırsızlık suçundan 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hırsızlık suçundan 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, düzenlenen operasyonla bohçacı kılığında yaptığı 3 hırsızlık suçundan 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Rujda G. (32) yakalandı.

İşlemlerinin ardından hükümlü cezaevine gönderildi.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kızıltepe, Hisarcık, Mardin, Güncel, Haberler

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