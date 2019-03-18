Mardin'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü Etkinlikleri

Mardin'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Mardin Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, vali yardımcıları, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, kurum müdürleri ve amirler, daire başkanları katıldı.

Tören, Mardin Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Dayanışma ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Velit Alptekin'in Şehitlik Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve saygı atışı yapılmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile töre devam etti. Vali Mustafa Yaman'ın şeref defterini imzalamasının ardından İl Müftüsü İsmail Çiçek vatan uğruna şehit düşenler için dualar etti.

Tören şehitliklere bırakılan karanfillerin ardından son buldu. - MARDİN

Kaynak: İHA