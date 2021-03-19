Mardin'de 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinliği
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Mardin'de 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinliği

19.03.2021 02:42 | Son Güncelleme: 19.03.2021 02:48

Mardin'de 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinliği Mardin'de 18 Mart Çanakkale Zaferinin 106'ncı yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Mardin'de 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinliği

MARDİN - Mardin'de 18 Mart Çanakkale Zaferinin 106'ncı yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Mardin'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 106'ncı yıl dönümü nedeni ile tören düzenlendi. Mardin Garnizon Komutanlığı Selen Kışlası Şehitlik Anıtı'nda gerçekleştirilen törene Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 70. Mekanize Tugay Komutan Vekili Albay Fatih Gürses, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Törende şehitlerin mezarlığına karanfil bırakılıp dualar edildi.

Törene katılanlar, daha sonra terör örgütü PKK mensuplarınca Gara'da şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın mezarını ziyaret edip dua okudu.

Mardin'de 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinliği
Mardin'de 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinliği
Mardin'de 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinliği
Mardin'de 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK

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