Mardin'de 18 Bin 210 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
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Mardin'de 18 Bin 210 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Mardin’in Kızıltepe ve Midyat ilçelerinde yapılan aramalarda 18 bin 210 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Mardin'de 18 Bin 210 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ve Midyat ilçelerinde yapılan aramalarda 18 bin 210 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kızıltepe ve Midyat İlçesinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde yurda kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen toplam 18 bin 210 paket kaçak sigara yakalanmıştır" denildi.

Açıklamada, sigara kaçakçılığı ile ilgisi bulunan 4 şüpheli şahısın yakalandığı belirtildi. - MARDİN

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