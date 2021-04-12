Mardin'de 179 besiciye yüzde 90 hibe destekli süt sağım makinesi dağıtıldı
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Mardin'de 179 besiciye yüzde 90 hibe destekli süt sağım makinesi dağıtıldı

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Mardin'de 179 besiciye yüzde 90 hibe destekli süt sağım makinesi dağıtıldı

Mardin'de "Hijyenik Sütler Yorulmayan Bedenler" projesi kapsamında, hayvancılıkla uğraşan kadınların da bulunduğu 179 kişiye yüzde 90 hibe destekli süt sağım makinesi dağıtıldı.

Mardin'de "Hijyenik Sütler Yorulmayan Bedenler" projesi kapsamında, hayvancılıkla uğraşan kadınların da bulunduğu 179 kişiye yüzde 90 hibe destekli süt sağım makinesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, kurum binası önünde düzenlenen programa katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, besicilerle görüştü.

Programda konuşan Demirtaş, tarım ve hayvancılığın bölgede çok önemli olduğuna dikkati çekerek, üreticilerin ve yetiştiricilerin işlerini daha rahat, hızlı ve hijyenik bir şekilde yapabilmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Demirtaş, çiftçi çocuğu olarak bunun önemini iyi bildiğini dile getirerek, "Bu sağım makineleri inşallah hem üretimde artış meydana getirecek hem de daha hijyenik şekilde sütü sağımımızı sağlayacak. Kadınlar kendilerine ve ailelerine daha fazla zaman ayırabilecek. Ciddi anlamda teknolojik kolaylık, diye düşünüyorum." dedi.

Demirtaş, 179 süt sağım makinesinin hayırlı olmasını diledi, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yetiştiricilerden Çalışlı Mahallesi Muhtarı Nusret Sağlam, 6 büyükbaş hayvanı bulunduğunu, bu makinenin işlerini kolaylaştıracağını söyledi.

Sümeyye Kaçan da, bu makine sayesinde daha kısa sürede süt sağacağını belirterek, "İşimi daha rahat yapacağım. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz ile Mardin İl Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler'in de katıldığı törende çiftçilere süt sağım makineleri teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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