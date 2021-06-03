Mardin'de 170 dönüm ekili alan küle döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mardin'de 170 dönüm ekili alan küle döndü

Mardin'de 170 dönüm ekili alan küle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin Nusaybin ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın sonucunda 170 dönüm ekili alan küle döndü.

Mardin Nusaybin ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın sonucunda 170 dönüm ekili alan küle döndü.

Edinilen bilgilere göre Nusaybin ilçesine bağlı Nizamettinoğlu çiftliği mevki'indeki tarlada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Çıkan yangında 170 dönüm ekili arazinin küle döndüğü öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Mardin'de 170 dönüm ekili alan küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mardin'de boş arazide erkek cesedi bulundu
Mardin'de boş arazide erkek cesedi bulundu
Beyoğlu'ndaki halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya sıçradı
Beyoğlu'ndaki halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya sıçradı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Muharrem İnce Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Beren Saat Ebru Gündeş Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Roland Garros Sergen Yalçın Servet Yardımcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mardin'de 170 dönüm ekili alan küle döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 16:40:22. #1.15#

title