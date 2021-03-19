Mardin'de 16 mahalledeki dezavantajlı çocuğa oyuncak ve eğitim seti dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Mardin'de 16 mahalledeki dezavantajlı çocuğa oyuncak ve eğitim seti dağıtıldı

19.03.2021 20:07 | Son Güncelleme: 19.03.2021 20:13
Mardin'de 16 mahalledeki dezavantajlı çocuğa oyuncak ve eğitim seti dağıtıldı

Mardin'in Midyat İlçesinde, "Benim oyun sandığım" uygulaması kapsamında kırsalda bulunan 16 dezavantajlı mahallelerdeki çocuklara, eğitim, öz bakım setleri ve oyuncak dağıtıldı.

Mardin'in Midyat İlçesinde, "Benim oyun sandığım" uygulaması kapsamında kırsalda bulunan 16 dezavantajlı mahallelerdeki çocuklara, eğitim, öz bakım setleri ve oyuncak dağıtıldı.

Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, dağıtımda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Benim Oyun Sandığım" uygulaması kapsamında anasınıfına erişimi olmayan dezavantajlı köylerdeki çocuklara hazırlanan eğitim, öz bakım ve oyuncak setlerini kırsal mahalledeki çocuklara ulaştırıldığını söyledi.

Altay, "Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin ortak finansmanı ve UNICEF desteğiyle anasınıfına erişimi olmayan dezavantajlı köylerdeki çocuklara proje kapsamında hazırlanan eğitim, öz bakım ve oyuncak setleri götürüldü. 16 mahalledeki 100'e yakın aile ile buluştuğumuz, okul öncesi öğretmenlerimizin de destek verdiği projenin amacına ulaşması için çocuklarımız belirli aralıklarla ziyaret edilip, gelişimleri takip edilecektir " dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Esra Erol Demet Akbağ Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Caner Erkin Ünal Karaman Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Hdp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mardin'de 16 mahalledeki dezavantajlı çocuğa oyuncak ve eğitim seti dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 20:15:41. #1.14#
title