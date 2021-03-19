Mardin'de 16 mahalledeki dezavantajlı çocuğa oyuncak ve eğitim seti dağıtıldı

Mardin'in Midyat İlçesinde, "Benim oyun sandığım" uygulaması kapsamında kırsalda bulunan 16 dezavantajlı mahallelerdeki çocuklara, eğitim, öz bakım setleri ve oyuncak dağıtıldı.

Mardin'in Midyat İlçesinde, "Benim oyun sandığım" uygulaması kapsamında kırsalda bulunan 16 dezavantajlı mahallelerdeki çocuklara, eğitim, öz bakım setleri ve oyuncak dağıtıldı.

Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, dağıtımda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Benim Oyun Sandığım" uygulaması kapsamında anasınıfına erişimi olmayan dezavantajlı köylerdeki çocuklara hazırlanan eğitim, öz bakım ve oyuncak setlerini kırsal mahalledeki çocuklara ulaştırıldığını söyledi.

Altay, "Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin ortak finansmanı ve UNICEF desteğiyle anasınıfına erişimi olmayan dezavantajlı köylerdeki çocuklara proje kapsamında hazırlanan eğitim, öz bakım ve oyuncak setleri götürüldü. 16 mahalledeki 100'e yakın aile ile buluştuğumuz, okul öncesi öğretmenlerimizin de destek verdiği projenin amacına ulaşması için çocuklarımız belirli aralıklarla ziyaret edilip, gelişimleri takip edilecektir " dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol