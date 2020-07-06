Mardin'de 16 kilo 188 gram uyuşturucu ele geçirildi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde araçta yapılan aramada 16 kilo 188 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde araçta yapılan aramada 16 kilo 188 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphe üzerine bir araçta arama gerçekleştirildi.

Araçta 8 kilogram sentetik uyuşturucu ve 8 kilo 188 gram eroin bulundu, sürücü gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA