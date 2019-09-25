25.09.2019 14:24

Mardin'de 150 hayvan ameliyat edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Şube Müdürlüğü, hayvan hastanesinde bir ayda 150 ameliyat gerçekleştirdi.

Veteriner Hekim Fatmanur Berhuni yaptığı açıklamada,Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'ın sokak hayvanları konusunda kendilerine büyük destek verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde Hayvan Hastanesinde, röntgen, tam kan sayım cihazı, ultrason, SCR, EKG, göz cihazı FAKO gibi hastanelerde bulunması gereken tüm cihazlar mevcut. Cihazlarıyla bölgesine örnek olan hayvan hastanesinde ortez, protez, katarakt, felçli hayvanlara yürüteç ve bir çok operasyon gerçekleştiriliyor. Son bir ay içerisinde 450 ihbara cevap verilirken, kaza nedeniyle hayvan hastanesine getirilen150 sokak hayvanını ameliyat edildi."

Kaynak: AA