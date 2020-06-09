Mardin'de 150 dönüm arazi yandı Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çıkan yangında arpa ile buğday ekili 150 dönüm tarla yandı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çıkan yangında arpa ile buğday ekili 150 dönüm tarla yandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede hasada hazır arpa ve buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve vatandaşlar müdahale ederek, kontrol altına aldı.

Yangında, 150 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: AA