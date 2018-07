Mardin'de 15 Temmuz Etkinleri Dualarla Başladı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman'ın katılımlarıyla, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla, Şakir Nuhoğlu Camisinde bir etkinlik düzenlendi. Yaz Kur'an Kursu öğrencilerinin düzenlediği etkinliğe, veliler yoğun ilgi gösterdi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlik, minik öğrencilerin seslendirdiği şiir, ilahilerle devam etti. Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı sinevizyon gösteriminin ardından, duygulu anlar yaşandı. Türk bayraklarıyla güzel bir hava oluşturan minik öğrenciler, milletin birliği, beraberliği ve ülkenin bölünmez bütünlüğü için dua etti.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, yaptığı konuşmada, halkın hain darbe girişimini çıplak elleri ve dualarıyla engellediğini belirtti.

"Halk devletine sahip çıktı"

Halkı 15 Temmuz gecesinde devletine sahip çıktığının altını çizen Yaman, "İki sene önce ihanet içerisinde olan terör örgütünün, Sayın Cumhurbaşkanımıza, ülkenin seçilmiş meşru hükümetine ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı, yapmış olduğu darbe girişimi, birlik, beraberlik içerisinde Cumhurbaşkanımızın yanında durarak önledik" dedi.

"Hain darbe girişimi çıplak eller ve dualarla engellendi"

Bu mücadelenin nasıl yapıldığı hepimiz gördük diyen Yaman, "Çıplak ellerle tanklara karşı koyan, dualarıyla kalkışmaya karşı duranlar. Bütün halk ayaktaydı o gece. Bu hain darbe girişimi bu şekilde önlendi. Bu hain darbe girişimini unutulmaması gerekir. Sizlerin de unutmaması için bu tür etkinliklerimiz devam edecek" diye konuştu.

"Çocukların yanındayız"

Her zaman için çocukların yanında olduklarını ifade eden Yaman, "Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra da her zaman yanınızda olacağız. Sadece sizlerin dininizi, diyanetinizi öğretme noktasında değil her türlü alanda sizlerin yanında olacağız. Sportif faaliyetlerle, kültürel faaliyetlerle sizlere destek olacağız" ifadelerinde bulundu. - MARDİN