Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

MARDİN (İHA) – Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler Selen Kışlası Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen törenle başladı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman'ın da katıldığı tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şehitler için okunan duaların ardından Şakir Nuhoğlu Camii'nde öğle namazı öncesi Mevlid-i Şerif okundu ve dualar edildi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinde düzenlenen 'İstiklal Mücadelesi ve 15 Temmuz' konulu söyleşiye katılan Yaman, daha sonra Mardin AVM'deki, '15 Temmuz' temalı fotoğraf sergisini gezdi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, ülkenin geleceğine kastetmek isteyen hain girişimlerin, terör örgütlerinin devletin kararlı tavrı ve milletin dik duruşu ile bertaraf olacağını belirtti. Ülke üzerine kurgulanmak istenen bütün oyunların bozulduğunu vurgulayan Yaman, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi ülkenin bölünmez bütünlüğüne, milletimizin iradesine müdahale etmek için hain girişimde bulunan ihanet çetesi karşısında asla korkmayan ve sinmeyen yürekli millet, Cumhurbaşkanı başkanlığında ülkenin üzerinde kurgulanmak istenen bütün oyunları bozdu. Çok iyi bilinmelidir ki, ülkemizin geleceğine kastetmek isteyen hain girişimler, FETÖ, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütleri devletimizin kararlı tavrı ve milletimizin dik duruşu ile bertaraf olacaktır. Milletimiz bunun en güzel örneğini 15 Temmuz 2016 gecesi bütün dünyaya göstermiş, birlik ve dirliğimizin hiçbir zaman bozulmayacağını haykırmıştır. Bu vesileyle 15 Temmuz hain darbe girişimini bertaraf ederek, Türkiye'nin kaderini değiştiren ve demokrasiye karşı yapılan darbeye direnerek, bu uğurda şehadet şerbetini içen şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyorum." - MARDİN