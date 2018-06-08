Mardin'de 14. Uluslararası Kiraz Festivali

Mardin'in Yeşilli ilçesinde bu yıl 14.'sü gerçekleştirilecek olan "Uluslararası Kiraz Festivali" için hazırlıklar tamamlandı.

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, festival ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin kalkınması, turizm açısından Mardin'in festivaller ile anılmasının çok güzel olduğunu belirtti.

Başkan Demir, bölgenin huzura kavuşmasının ardından Mardin'in festivalden festivale koştuğunu söyledi.

Geleneksel hale gelen festivale tüm vatandaşları davet eden Demir, festival öncesinde fotoğrafçılara da seslenerek Mardin'de güneşin doğuşu ve batışını Yeşilli'den görüntülemelerinin arşivlerine zenginlik katacağını vurguladı.

Bölgenin huzurlu bir yer olduğunu, terör ve sürgün bölgesi olmadığını ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Amacımız yeşili, doğası, huzurlu ve güvenli ortamıyla görülmeye değer bir bölge olduğunu anlatmak, bunu yerinde göstermek. Bu sene 14.'sünü gerçekleştireceğimiz Kiraz Festivalimize özellikle Güneydoğu'yu tanımayan, Mardin'i tanımayan, Yeşilli'yi tanımayan yanlış anlayan dostlarımızı davet ediyoruz."

Yörelerinde sevgi, kardeşlik, birlik ve beraberlik isteyen sıcak kalpli insanların olduğuna dikkat çeken Demir, "Mezopotamya Ovası'nın vatanını, milletini, bayrağını seven bir halk olduğunu göreceksiniz. Zaten Yeşilli'yi tanımazsanız Mardin'i tanımazsınız, Güneydoğu'yu tanımazsanız Türkiye'yi de tanımamış olursunuz." diye konuştu.