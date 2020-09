Mardin'de Mardin'de Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu üyeleri, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri dolayısıyla yazar Erol Mütercimler'i kınadı.

Mardin STK Platformu Başkanı Ahmet Ceylan, yaptığı açıklamada, imam hatip okullarının halkın dişinden, tırnağından artırarak sahip çıktığı, kalbini ve sevgisini adadığı kurum olduğunu belirtti.

İmam hatip okullarının bir asra yakındır eğitim ve öğretim alanında hizmet veren, gittikçe gelişen, ulusal ve uluslararası her düzeyde başarı gösteren, kanunla kurulmuş resmi eğitim kurumları olduğunu kaydeden Ceylan, bu okullardan mezun olup her derece ve kademede bu ülkeye hizmet veren, halkın her katmanından milyonlarca vatan evladının bulunduğunu bildirdi.

"Böyle bir kurumun mensuplarına kamuoyu önünde bir televizyon programında hakaret etmek haddi aşmaktır, bu asla kabul edilemez, bir cüretkarlıktır." diyen Ceylan, şöyle devam etti:

"Türkiye'de münferit olaylardan yola çıkarak dindarlara nefret söyleminde bulunulması maalesef ilk değil ve son da olmayacaktır. Uzun yıllardır kendine ait bir kültür oluşturan, başarıları dolayısıyla 28 Şubat'ta katsayı engeli konularak kapatılmaya çalışılan ancak bu ülkenin yüz akı olmaya devam eden imam hatip okullarını hedef almak psikolojik yönüyle nefreti körükleyen, insanları ötekileştiren ve insanların zihninde dindarların kötü olarak kodlanmasına yol açacak bir toplum mühendisliğidir."

Ceylan, "Psikolojik bir şiddet çeşidi olan bu nefret söyleminin, bilinçli bir itibarsızlaştırma çalışması olduğu açıktır. Buna karşılık milli ve manevi değerlere bağlı, halk ile devleti kaynaştıran, geçmişten geleceğe köprü olan imam hatipler, kültürel emperyalizmin önünde çok önemli bir engeldir. Adını söylemeye değmez bu kişinin bütün hakaret ve iftiralarını kendisine iade ediyoruz. Kamuoyu önünde kendisini bu çirkin ve vicdansız davranışından dolayı kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA