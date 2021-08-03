Mardin'de 127 firari hükümlü yakalandı
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Mardin'de 127 firari hükümlü yakalandı

Mardin'de 127 firari hükümlü yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Haberler | Güncel

MARDİN'de, polis ekiplerince son 1 ayda yapılan çalışmalarda, 127 firari hükümlü yakalandı.

MARDİN'de, polis ekiplerince son 1 ayda yapılan çalışmalarda, 127 firari hükümlü yakalandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Temmuz'da aranan kişilere yönelik operasyonlarda 127 şüpheli yakalandı. 'Hırsızlık', 'uyuşturucu madde ticareti yapma', 'dolandırıcılık', 'yaralama' gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya

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