Mardin'de 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
10.02.2021 19:47 | Son Güncelleme: 10.02.2021 19:50
Mardin'de 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Mardin'de 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan arananların yakalanması için operasyon düzenlendi.
Ekipler, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Ö'yü Midyat ilçesinin Çavuşlu Mahallesi'nde yakaladı.
İşlemleri tamamlanan V.Ö. cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar