Mardin'de 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 12 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 12 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlık suçundan aranan, 12 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ö'yü yakaladı.
Ş.Ö, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel