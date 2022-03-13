Mardin'de 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
 - Güncelleme:
Mardin'de 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 12 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 12 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık suçundan aranan, 12 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ö'yü yakaladı.

Ş.Ö, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kızıltepe, Hisarcık, Mardin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title