Mardin'de 11 Dilenciye İdari İşlem Yapıldı

Mardin'de 45 ekip ve 137 polisle yapılan uygulamada dilencilik yapan 11 şahsa idari işlem yapıldı.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Stratejik öneme sahip bölgeler ile vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları alanlarda mevzuata uygun halde 25 Mayıs günü iki aşamalı denetim gerçekleştirilmiştir. 45 ekip ve 137 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 71 umuma açık iş yeri, 150 araç, bin 151 şahıs sorgulanmış, yoklama-bakaya olarak arandığı tespit edilen 4 şahıs yakalanmış, dilencilik yapan 11 şahsa idari işlem uygulanmıştır. Dilencilerin üzerinde bulunan 48 TL para muhafaza altına alınmış olup, 22 araca 2 bin 376 TL cezai yaptırım uygulanmıştır" denildi. - MARDİN