Mardin'de 11 çalıntı motosiklet ele geçirildi
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Mardin'de 11 çalıntı motosiklet ele geçirildi

Mardin'de 11 çalıntı motosiklet ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'in Derik ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı denetimler esnasında 11 şahsın kullandığı motosikletlerin motor ve şasi numaralarının silinmiş ve plakalarının olmadığı, hepsinin çalıntı olduğu tespit edildi.

Mardin'in Derik ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı denetimler esnasında 11 şahsın kullandığı motosikletlerin motor ve şasi numaralarının silinmiş ve plakalarının olmadığı, hepsinin çalıntı olduğu tespit edildi. Ayrıca 5 motosikletin de tescil kaydının olmadığı bildirildi.

Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ele geçirilen motosikletlerde yapılan kontrollerde 7 tanesinin plakasız olduğu, şasi ve motor numarası üzerinde özel beceri kullanılarak silinti-kazıntı yapılmış olduğu, 4 tanesinin çalıntı motosiklet olarak arama kaydının bulunduğu tespit edildi. Ayrıca 5 motosikletin de tescil kaydının olmadığı belirlendi. Olayla ilgili olarak 11 motosiklet sürücüsünün gözaltına alındığı ve jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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