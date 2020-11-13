11 bin 637 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

11 bin 637 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

13.11.2020 18:13 | Son Güncelleme: 13.11.2020 20:30

Mardin'in Midyat ilçesinde 11 bin 637 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde 11 bin 637 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 bin 637 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

11 bin 637 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
11 bin 637 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
11 bin 637 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
11 bin 637 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
11 bin 637 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
11 bin 637 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
11 bin 637 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

İlgili Haberler

Adana'da 25 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 25 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana?da 25 ton 520 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana?da 25 ton 520 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Afyonkarahisar'da 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Afyonkarahisar'da 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Murat Kurum Mustafa Varank Berat Albayrak
Magazin Cem Yılmaz Didem Soydan Demet Akalın Burcu Esmersoy
Spor Cenk Tosun Arda Turan Şenol Güneş Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kız Ölü Türk Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 11 bin 637 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 20:30:48. #1.14#
title