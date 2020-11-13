11 bin 637 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Mardin'in Midyat ilçesinde 11 bin 637 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde 11 bin 637 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 bin 637 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar