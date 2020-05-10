Mardin'de 100 yaş üstü anneler unutulmadı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, Anneler Günü dolayısıyla kentteki 100 yaşın üzerindeki anneleri ziyaret etti.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, Anneler Günü dolayısıyla kentteki 100 yaşın üzerindeki anneleri ziyaret etti.

Vali Yaman, 100 yaş üstü ile şehit annelerini evlerinde ziyaret edip İçişleri Bakanlığınca gönderilen hediyeleri verdi.

Yaman, milletçe her fırsatta büyüklere saygı gösterdiklerini belirterek "Bugün Mardin'de 100 yaşından büyük olan annelerimizi ziyaret ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın selamlarını ilettik ve gönderilen hediyeleri takdim ettik." dedi.

Her zaman annelerin yanında olduklarını ifade eden Yaman, şöyle konuştu:

"Bugün yaşlı annelerimizi, gazi ve şehit annelerini ziyaret ediyoruz. Hediyelerimizi takdim ediyoruz. Koronavirüs nedeniyle bu sene Anneler Günü biraz daha buruk geçti. Bu nedenle hem hijyen hem pandemi hem de sosyal mesafe kurallarına uymak durumundayız. Ziyaretlerimiz de bu şekilde hareket ediyoruz. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin gününü kutluyorum."

Kaynak: AA