Mardin'de 100 Bin Fidan Dikildi

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince 100 bin fidan dikildi.

Büyühşehir Belediyesince, "Mardin Yeşilleniyor Projesi" kapsamında şehirde yapılan yeşillendirme çalışmaları devam ediyor. Artuklu- Kızıltepe karayolunda belirlenen 16 kilometrelik güzergahta çimlendirme ve ağaçlandırma çalışmaları sürerken, il genelinde 100 bin fidan dikimi yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, şehri her yönüyle güzelleştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Şehrin yeşil bir imaja bürünmesini önemsediklerini ifade eden Yaman, şunları kaydetti:

"Mardin'in güzel geleceğini inşa etmek için gece gündüz demeden çalışarak bir yıla önemli işleri sığdırdık. İlimizin yeşil bir şehir olması yönünde yapılacak çalışmalarına öncelik verdik. Bir yıl içinde zor olan çalışmaları başardık. Öncelikle şehir girişlerinde çalışmalara başladık. 16 kilometrelik protokol yolu çalışmasını bitirme aşamasına geldik. Şehir girişlerine 47 bin fidan dikildi. İl genelindeki projelerimizde dikilen fidan sayısını 100 bine ulaştı."