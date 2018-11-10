Mardin'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programları

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 80'inci yılında Mardin'de anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde kentte hayat adeta durdu.

10 Kasım Atatürk'ü anma törenine Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Mardin Valiliğindeki Atatürk Anıtı'na Vali Yaman'ın çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Saatlerin 09.05'i gösterdiği sırada kentte hayat durdu.

Sakarya'dan turistik gezi için kente gelen vatandaşlar, anma programları kapsamında valiliği ziyaret etti. Vatandaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük bir özlemle andıklarını ifade etti.

Mardin Valiliğinde düzenlenen törenin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programlarına geçildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu alan şiirler, dünya basınında yer alan liderlerin Atatürk için düşüncelerinin paylaşıldığı tören, Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirilmesinin ardından sona erdi. - MARDİN