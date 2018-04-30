Mardin'de 10 Bin 570 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Mardin'de 10 Bin 570 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Mardin’in Artuklu ve Derik ilçelerinde yapılan çalışmalarda yapılan aramalarda 10 bin 570 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Mardin'de 10 Bin 570 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Mardin'in Artuklu ve Derik ilçelerinde yapılan çalışmalarda yapılan aramalarda 10 bin 570 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilimiz Artuklu ve Derik ilçelerinde icra edilen kontrol ve arama faaliyetinde yurda kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen toplam 10 bin 570 paket kaçak sigara yakalanmıştır" denildi. - MARDİN

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.