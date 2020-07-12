Mardin'de 1 terörist tutuklandı Mardin'de geçtiğimiz günlerde güvenlik güçlerine teslim olan terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin'de geçtiğimiz günlerde güvenlik güçlerine teslim olan terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstihbarat Başkanlığı ile Diyarbakır ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarının müşterek ikna faaliyeti sonucu 6 Temmuz 2020 tarihinde Hakkari Aktütün 34'üncü Hudut Tabur Komutanlığınca teslim alınan ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince adli işlemleri tamamlanan Çiyager Botan kod adlı Ramazan Ertaş isimli terörist, çıkarıldığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İHA