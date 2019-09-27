Mardin'de 1 terörist ölü ele geçirildi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist ölü ele geçirildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist ölü ele geçirildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesi Arıklı kırsalında güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 1 terörist ölü olarak ele geçirildi. Bölgede güvenlik güçlerinin geniş çaplı operasyonun sürdüğü belirtildi. - MARDİN