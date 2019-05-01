Mardin'de 1 Mayıs Kutlaması

MARDİN'de, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Emek Platformu bileşenlerince düzenlenen etkinliktle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Mardin'de KESK ve Emek Platformu bileşenlerince 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. KESK önünde toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, yürüyüş yaparak kutlama alanına geldi. Kutlamaların yapıldığı Artuklu Üniversitesi'nin karşısında bulanan alandakiler, sloganlar atarak çeşitli pankart ve dövizler taşıdı. Yerel sanatçıların da konser verdiği kutlama programına Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Ahmet Türk ve Figen Altındağ da katıldı.

- Mardin

Kaynak: DHA