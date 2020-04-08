Mardin'de 1 mahalle ve 1 mezra karantinaya alındı Mardin'in Derik ilçesinde 1 mahalle ve 1 mezra korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.

Mardin'in Derik ilçesinde 1 mahalle ve 1 mezra korona virüs nedeniyle karantinaya alındı. Mahalle ile mezraya, giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Derik ilçesi Kovalı Mahallesi ve mahalleye bağlı Tepecik mezrası korona virüs nedeni ile karantinaya alındı. Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Derik ilçesi kırsal Kovalı Mahallesi ve mahalleye bağlı Tepecik mezrasında korona virüs salgınından vatandaşlarımızı korumak, salgının yayılmasını önlemek ve kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla Derik İlçe Hıfzıssıhha Kurulunda 8 Nisanda saat 12.00 itibariyle ikinci bir karara kadar istisnai durumlar dışında giriş ve çıkışlara izin verilmemesi, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir" denildi. - MARDİN

Kaynak: İHA