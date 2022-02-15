Mardin'de "1 Kitap 1001 Sanat" etkinliği düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de "1 Kitap 1001 Sanat" etkinliği düzenlendi

AA, Şahin Seçen - Güncel
 - Güncelleme:
Mardin'de

Mardin'de "1 Kitap 1001 Sanat" etkinliği gerçekleştirildi.

MARDİN (AA) - Mardin'de "1 Kitap 1001 Sanat" etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Hakkari Gençlik Merkezi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, resim ve el sanatları sergisi açıldı, toplanan bine yakın kitap ihtiyacı olan köy okullarına ulaştırılmak üzere Gençlik Merkezine verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

AA / Şahin Seçen - Güncel

1001 Sanat, gençlik, Mardin, Kitap, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title