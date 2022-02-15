Mardin'de "1 Kitap 1001 Sanat" etkinliği düzenlendi

MARDİN (AA) - Mardin'de "1 Kitap 1001 Sanat" etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Hakkari Gençlik Merkezi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, resim ve el sanatları sergisi açıldı, toplanan bine yakın kitap ihtiyacı olan köy okullarına ulaştırılmak üzere Gençlik Merkezine verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.