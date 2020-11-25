Mardin'de 1 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi
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Mardin'de 1 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

25.11.2020 09:47 | Son Güncelleme: 25.11.2020 10:18
Mardin'de 1 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

Mardin'in Derik ilçesinde yol kontrolde bir araçta 1 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Mardin'in Derik ilçesinde yol kontrolde bir araçta 1 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersin'den özel araçla uyuşturucu getirileceğinin tespit edilmesi üzerine araç takibe alındı.

Soğukkuyu mevkisinde arama ve kontrol noktasında durdurulan araçta uyuşturucu madde arama köpeği Cesur ile yapılan aramada poşetler içerisinde 1 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araçta bulunan A.P, M.S. ve A.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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