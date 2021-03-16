Mardin'de, 1 çocuk annesi Gülbahar'ı erkek kardeşi öldürmüş (2)
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Mardin'de, 1 çocuk annesi Gülbahar'ı erkek kardeşi öldürmüş (2)

16.03.2021 17:10 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:19
Mardin'de, 1 çocuk annesi Gülbahar'ı erkek kardeşi öldürmüş (2)

TOPRAĞA VERİLDİMardin'de, erkek kardeşi tarafından evinde silahla vurularak, öldürülen Gülbahar Asabay'ın cenazesinin, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildiği belirtildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Mardin'de, erkek kardeşi tarafından evinde silahla vurularak, öldürülen Gülbahar Asabay'ın cenazesinin, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildiği belirtildi. Gülbahar Asabay'ın, dün akşam saatlerinde, Nusaybin Hacılar Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildiği öğrenildi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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