Mardin'de 1.6 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi
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Mardin'de 1.6 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi

Mardin'de 1.6 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

PKK/KCK terör örgütünün Nusaybin'de bombalı eylem yapılacağına dair bilgiler elde edilmesi üzerine, Mardin-Midyat yolu üzerinde özel hareket ekiplerinin de katılımıyla ilçe emniyet müdürlüğü tarafından operasyon gerçekleştirildi.

PKK/KCK terör örgütünün Nusaybin'de bombalı eylem yapılacağına dair bilgiler elde edilmesi üzerine, Mardin-Midyat yolu üzerinde özel hareket ekiplerinin de katılımıyla ilçe emniyet müdürlüğü tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Eylem hazırlığında olan şahısların bulunduğu değerlendirilen bir araç içerisinde yapılan aramalarda yaklaşık 1.6 kilogram plastik patlayıcı madde, 2 adet fünye 4 adet 9V pil, 1 adet DTMF devresi, 1 adet On/Off switch ve araç altına yerleştirilecek şekilde mıknatıslı ; 1 adet 3,5 milimetre jak bağlantılı üzerinde cep telefonu yerleştirilmiş el yapımı bomba ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak, araç içerisinde bulunan 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - MARDİN

Mardin'de 1.6 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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