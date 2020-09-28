Mardin Dargeçit'teki iki aile arasındaki husumet sonlandırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mardin Dargeçit'teki iki aile arasındaki husumet sonlandırıldı

28.09.2020 10:45 | Son Güncelleme: 28.09.2020 10:48
Mardin Dargeçit'teki iki aile arasındaki husumet sonlandırıldı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 3 yıl önce çıkan kavga nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile, yetkililerin devreye girmesiyle barıştı.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 3 yıl önce çıkan kavga nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile, yetkililerin devreye girmesiyle barıştı.

Dargeçit'in Sümer Mahallesinde yaşayan akraba iki ailenin çocukları arasında çıkan kavga husumete dönüştü.

Husumetin sona ermesi için Dargeçit Kaymakamlığı, Dargeçit Belediyesi ve HÜDA PAR İl Başkanı devreye girdi.

Görüşmeler sonucu ailelerin barışması dolayısıyla ilçedeki bir taziye evinde düzenlenen törene, Kaymakam Doğan Kemelek, Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, HÜDA PAR Mardin İl Başkanı İsmail Çevik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aydın Aktaş, İlçe Müftüsü Taha Seyidoğlu, kanaat önderleri ve aileler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra bir konuşma yapan Kaymakamı Doğan Kemelek, böyle güzel bir vesile ile bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Kemelek, "Hepimiz insanız, hata yapabiliriz. İnsanı insan yapan şey, bu hatalardan ders çıkartmak, erdemli olmaktır. Bu barışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Belediye Başkanı Aksoy da aralarındaki husumeti sona erdiren ailelere teşekkür ederek, bu girişimin herkese örnek olması gerektiğini söyledi.

Birlik ve beraberliği sağlayabilmek için bir araya geldiklerini dile getiren Aksoy, "Bu iki aileyi bir arada tutmayı, kardeşliği esas kılarak, kardeşlik bağlarını yeniden tesis etmeyi uygun gördük." diye konuştu.

İlçe Müftüsü Taha Seyidoğlu, "Barış için gelen tüm ailelerden Allah razı olsun. İnşallah bu barış ilelebet devam edecek. Barış töreninde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Angela Merkel Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mert Fırat Acun Ilıcalı Özlem Yıldız İsmail Dümbüllü
Spor Falcao Can Bartu Murat Şahin Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Daha Fazla Türk Ermeni Saldırı Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mardin Dargeçit'teki iki aile arasındaki husumet sonlandırıldı - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 10:50:52. #1.14#
title