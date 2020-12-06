Mardin'da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu yaşanan kaza kamerada
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Mardin'da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu yaşanan kaza kamerada

06.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 06.12.2020 01:11
Mardin'da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu yaşanan kaza kamerada

Mardin'de Kasım ayı içerisinde meydana gelen bir trafik kazası şehir polis kameralarına yansırken, kazada otomobil sürücüsünün aşırı hız sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptığı görüldü.

Mardin'de Kasım ayı içerisinde meydana gelen bir trafik kazası şehir polis kameralarına yansırken, kazada otomobil sürücüsünün aşırı hız sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptığı görüldü.

Mardin'de Kasım ayı içerisinde meydana gelen trafik kazasından biri şehir polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Meydana gelen trafik kazasında karşı yönden gelen özel bir otomobil sürücüsü aşırı hız yapması sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen hafif ticari araca yandan çarparak durabildi.

Kaza sonrası her iki otomobilde yoldan çıkarak savrulduğu görülürken Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan görüntünün sonunda, 'Hız kurallarına uyulması ile bu kazalar olmayabilirdi' yazısı mesajı verildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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