Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Öztoprak Açıklaması

MARDİN (AA) - Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, "Mardin il ve ilçelerinde 909 dosya, soruşturma aşamasındayken Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi, bunlardan 452'si uzlaşma ile sonuçlandı." dedi.

Öztoprak, makamında düzenlediği basın toplantısında, yargı yükünün azaltılması amacıyla kurulan Uzlaştırma Bürosunca, birçok dosyada uzlaşma sağlandığını söyledi.

Uzlaşma kurumunun hızlı, etkin ve çabuk sonuç almayı sağlayan alternatif bir çözüm yöntemi olduğuna dikkat çeken Öztoprak, uzlaşma kurumunun onarıcı adalet anlayışının bir ürünü olduğunu, adalet ile mağdurun zararlarının giderilmesi, faillerin suç teşkil eden fiillerinden dolayı sorumluluğu doğrudan üstlenmesi ve mağdurlara yardımcı olunmasının amaçlandığını belirtti.

Uzlaştırma işlemlerinin Uzlaştırma Bürosu tarafından, konusunda eğitim almış uzlaştırmacılarca yerine getirildiğini kaydeden Öztoprak, günlük yaşantıda sıklıkla karşılaşılan hakaret, basit tehdit, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal, basit kasten yaralama, taksirle yaralama, trafik kazası, iş kazası gibi şikayete bağlı suçlarla basit hırsızlık, güveni kötüye kullanma ve dolandırıcılık gibi uzlaşma kapsamında kalan suçlarda bu hükümlerin uygulandığını bildirdi.

Cumhuriyet Başsavcısı Öztoprak, şöyle konuştu:

"Bazı olaylarda, cep telefonunun maddi değerini aynen ödeme, özür dileme, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere erzak kolilerinin hazırlanması, Mehmetçik Vakfına bağış yapılması, Musa Cihaner Çocuk Evlerine yeterli sayıda ayakkabı ve oyuncak bağışı yapılmasıyla uzlaşma sağlandı. Bu kapsamda, 2 Aralık 2016 ile 30 Kasım 2017 tarihleri arasında Mardin il ve ilçelerinde 909 dosyanın soruşturma aşamasındayken Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. Bunlardan 452'si uzlaşma ile sonuçlandı. Bu yılın ilk 3 ayında ise dosyaların yüzde 70'ine yakınında uzlaşma sağlandı."