Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Büyükşehir Belediyesi'ndeki Taciz İddiasına İlişkin Açıklama

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan taciz iddiasına ilişkin açıklama yapan Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında açılan davada yargılamanın devam ettiğini bildirdi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, müşteki D.S.'nin 15 Nisan 2019 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde görevini ifa eden E.U.'nun kendisini taciz etmeye yönelik eylemlerde bulunduğunu beyan ederek şikayetçi olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış ve kısa sürede tüm deliller toplanmıştır. Müşteki D.S.'nin 29 Nisan 2019 tarihli dilekçesi ve alınan beyanında mevcut şikayetinden vazgeçtiğini beyan etmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca suçun niteliği ve durumun vahameti dikkate alınarak çok kısa süre içerisinde tüm deliller toplanmış, hazırlık dosyası kapsamında yapılan inceleme ve resen soruşturma yürütme ilkesi doğrultusunda 7 Mayıs 2019 tarihinde şüpheli E.U.'nun cezalandırılması amacı ile Mardin Asliye Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır. Şüphelinin yargılaması devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur" denildi. - MARDİN

Kaynak: İHA