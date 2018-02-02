Mardin Çöreği | Kliçe Tarifi | Burak'ın Ekmek Teknesi

Geçenlerde akşam midem kazında ve buzlukta ne var diye bir bakınca annemin yapıp bıraktığı Mardin çöreklerini buldum. Hemen tavada ısıtıp yanında sürülebilir çikolatayla yiyince ne kadar özlediğimi hatırladım. Bu vesileyle bu hafta mis gibi Mardin çöreği yaptım. Bol mahlepli, tarçınlı, tatlı bu çörek eminim bu soğuklarda sizin de içinizi ısıtacak.