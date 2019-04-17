Mardin Büyükşehir Meclisi'nde 'İstiklal Marşı' Tartışması -2

MARDİN Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk başkanlığında toplanan meclis toplantısında AK Parti'li ve HDP'li meclis üyeleri arasından saygı duruşu ile İstiklal Marşı tartışması yaşandı. Tartışmalar üzerine verilen aranın ardından AK Parti grubu saygı duruşunda bulununca, Başkan Türk, HDP'li üyeleri de saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okumaları yönünde uyardı.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin ilk Meclis toplantısı, Ahmet Türk başkanlığında yapıldı. AK Part'li 22, HDP'li 32 meclis üyesinin yer aldığı toplantıda saygı duruşunda bulunulmadı, İstiklal Marşı okunmadı. Doğrudan yoklama yapılıp, gündem maddelerine geçildi. Bu durum üzerine AK Parti Grup Başkanı ve Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, söz alıp, saygı duruşunda bulunulması ile İstiklal Marşı okunmasını istedi. Başkan Türk'ün itirazı üzerine Demir, kendi gruplarının saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okuyacağını söyledi. Ahmet Türk, Hayrettin Demir'i 'provokatörlük' ile suçladı ve Meclis açılışı öncesinde bu teklifin gelmesi gerektiğini ifade etti. Türk, teklifin niçin yapılmadığını sordu.

AK Parti grubunun ısrarı üzerine tartışma çıktı. Başkan Ahmet Türk, hazırladıkları gündeme bağlı kaldıklarını, İstiklal Marşı okunmaması ile saygı duruşunda bulunulmamasında kasıt olmadığını kaydederek, oturuma 5 dakika ara verdi.

Aranın ardından başlayan toplantıda, AK Parti grubu saygı duruşuna başladı. Bunun üzerine Türk, HDP grubunu saygı duruşu için ayağa kalkmaları ve İstiklal Marşı okumaları yönünde uyardı. Başkan Türk, İstiklal Marşı'nın ardından, marşın üçüncü kıtasını okuyarak, İstiklal Marşı'na karşı olmadıklarını söyledi.

Daha sonra oturumun açılış konuşmasını yapan Ahmet Türk, kayyum yönetimine 63 milyon borçla devir ettikleri belediyeyi, 406 milyon borçla geri aldıklarını öne sürdü. Türk, "Yerel seçimlerden yeni çıktık. Yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz. İnanıyor ve umut ediyorum ki bütün belediye başkan arkadaşlarımız iktidar ve muhalefetiyle, bu halkın sorunlarını çözmek için ortak bir akıl ve irade ile uzlaşarak, halkımızın yararına olan hizmetleri yürütmüş oluruz. Büyükşehir belediyesi olarak bütün arkadaşlarımızla dayanışma içerisinde bu dönemi geçirmek için çaba göstereceğiz. Arkadaşlarımızla her zaman açık, şeffaf bir şekilde, birlikte politikalar üreterek, bu halkın hizmetlerini yerine getirmeye çalışacağız. Bizim için önemli olan halkın iradesinin sandığa yansımasıdır. Tartışmalar ne düzeyde olursa olsun, bugün irade tecelli etmiştir. Tartışmaları bir tarafa bırakarak, halkın iradesini esas alan bir yaklaşımla, hep birlikte bu mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor. Çünkü demokrasilerin tek vazgeçilmezi, demokrasi ve halkın iradesini esas almaktır. Biz bu anlayışla arkadaşlarımızla doğru bir siyaset yapacağımıza, Mardin'imizin ve halkımızın ihtiyaçlarına göre kararlar alacağımıza inanıyorum. Büyükşehir belediyesine kayyum atandığı zaman belediyenin kasasında 95 milyon TL nakit paramız vardı. Kuruluş aşamasında ilçelerin bütün borçları büyükşehre yansıtılmıştı. Sonuç olarak ayrıldığımız gün 63 milyon lira borç ile biz belediyeyi devir ettik. Ancak bugün devir aldığımız gün büyükşehir belediyesinin borcu 406 milyon lira. 63 milyon borç ile devir ettiğimiz belediyeyi 406 milyon borç ile devir aldık" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN RANDEVU İSTEYECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendileri hakkında yanıltıldığını öne süren Türk, "Sayın Cumhurbaşkanı buraya geldiğinde bir rakam söylemişlerdi, 'Ahmet Türk 690 milyon lira borç bıraktı' diye. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu talep edeceğim ve bu gerçekleri kendisine ileteceğim. Sonuçta ne olursa olsun, biz halkın iradesini temsil ediyoruz. Baskılar ve farklı formüller karşısında da asla ve asla boyun eğmeyeceğiz. Bu işi yapanlar, demokrasi adına yola çıkanlar her riski de göze almak zorundalar. İki yıldan fazla bir süre büyükşehir belediye başkanlığını üstlendim. Özel kalemde harcadığım para 2 milyon 870 lira. Benden sonra harcanan para, bu süre içerisinde 9 milyon 406 bin lira, bunun da bilinmesini istiyorum" diye konuştu. - Mardin

Kaynak: DHA