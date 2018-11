Mardin Büyükşehir Kadın Basketbol Takımı Evinde Kazandı

Selin Erdem: "Bizim için çok önemli bir maçtı"

Nazlı Güler: "Mardin halkına teşekkür ederim"

Tuğçe Kanat: "Umarım artık bir seri yakalayıp böyle devam ederiz"

Nezir GÜNEŞ/ MARDİN - Türkiye Kadınlar Basketbol 1'inci Ligi 9'uncu hafta maçında Mardin Büyükşehir Belediyespor sahasında Urla Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nü 69-56 mağlup etti. Mardin Büyükşehir bu sonuçla 4'üncü galibiyetini alarak bir maç eksikle 10'uncu sıraya yükselirken 2'nci sıradaki yerini koruyan Urla Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ise ikinci mağlubiyetini aldı.

İlk periyodu 13-6 üstün kapatan Mardin Büyükşehir Belediye, soyunma odasına 5 sayı farkla 29-24 üstün girdi. Maçtaki üstünlüğünü devam eden ev sahibi takım üçüncü çeyreği 48-45 önde bitirirken maçı da 69-56 kazandı.

ERDEM: "BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇTI"

Mardin Büyükşehir Belediyespor Koçu Selin Erdem çok önemli bir maçta galip geldiklerini belirterek, "Bizim için çok önemli bir maçtı bu maç. Rakibimizin 7 tane galibiyeti vardı. Bizim de bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum, hepsini kutluyorum. Sahada ciddi bir mücadele ortaya koydular. Bu şekilde devam edersek kazanamayacağımız maç yok inşallah. Her zaman, her gün aynı performansla kendimizi geliştireceğiz. Sezon çok uzun. Play-offlara katılarak istediğimiz en üst düzeyde bitirmeye çalışacağız. Mardin halkı kadın basketbolu çok seven bir halk aslında. Bugün bir sınav vardı, sınav olduğu için tribünler boş ama bizim burada full tribüne oynadığımız maçlar oldu. Mardin halkını her maça bekliyoruz" dedi.

GÜLER: "MARDİN HALKINA TEŞEKKÜR EDERİM"

Mardin Büyükşehir Belediyesporlu oyuncu Nazlı Güler taraftarlara teşekkür ederek, "Öncelikle buraya kadar gelip bizi destekleyen bütün Mardin halkına çok teşekkür ederim. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda bu maçı kazanacağımıza yürekten inanıyorduk. Emeklerimizin karşılığını aldığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesporlu Tuğçe Kanat ise "Öncelikle kazandığımız için tabii ki çok mutluyuz. Umarım artık bir seri yakalayıp böyle devam ederiz. Çünkü kötü maçlar kaybettik. Buradan da Mardin halkımıza çağrımız olsun, lütfen bütün maçlara gelin" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Maçtan detaylar

Taraftarlardan detaylar

Selin Erdem'in açıklamaları

Nazlı Güler'in açıklamaları

Tuğçe Kanat'ın açıklamaları