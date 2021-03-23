Mardin Büyükşehir Belediyesinin yeni logosunu halk belirledi

Kadim kentin tarihi ve kültürel dokusunu yansıtacak Mardin Büyükşehir Belediyesinin logosunu belirlemek için başlatılan 'Halk Oylaması' sonuçlandı. Yüzde 40 ile en yüksek oyu alarak Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin yeni logosu oldu.

Medeniyetler beşiği, bin yıllardan beridir sosyal yaşamı ile örnek olmuş, dinlerin, dillerin ve kültürlerin bir arada kardeşçe yaşadığı kadim şehrin tarihini yansıtacak Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin logosunu belirlemek için belediyenin resmi internet adresi üzerinden yayınlanan 5 ayrı logo arasında halk oylaması başlatılmıştı. Bir hafta boyunca devam eden oylamaya halk yoğun ilgi göstererek beğendikleri logoya oy verdi. Halk oylamasının sonucunda yüzde 40 ile belirlenen birinci sıradaki logo Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin yeni logosu oldu. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı