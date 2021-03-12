Mardin Büyükşehir Belediyesinin logosu halk oylamasında

Mardin Büyükşehir Belediyesinin logosunun belirlenmesi için "Halk Oylaması" başlatıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinin logosunun belirlenmesi için "Halk Oylaması" başlatıldı.

Dinlerin, dillerin ve kültürlerin bir arada kardeşçe yaşadığı kadim şehrin tarihini yansıtacak Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlanan 5 logo vatandaşların beğenisine sunuldu.

Vatandaşlar, http://anket.mardin.bel.tr/ internet sitesinde yayınlanan 5 logo içerisinden beğendikleri tercih edebilecek.

Oylama, 17 Mart Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz